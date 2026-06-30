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Wink
Л. Терёхина
Л. Терёхина
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Карьера
Актриса
Дата рождения
23 февраля 1916 г.
(76 лет)
Дата смерти
1 января 1993 г.
Фильмография
Все
Актриса
Актриса
8.5
Полоса препятствий
1984
, 84 мин