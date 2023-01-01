Биография

Хакан Меричлилер — турецкий актер. Родился в Измире 29 января 1968 года. Стал известен благодаря своей роли в сериале «Ложный мир». Хакан родился в Измире в семье иммигрантов из Салоников и Крита. Окончил факультет актерского мастерства и изящных искусств Университета Докуз Эйлул в 1995 году. В 2000 году был назначен стажером в Государственный театр имени Сиваса и начал работать художником в Государственном театре. В 2010 году был назначен в Государственный театр Трабзона. В это время работал в государственных и частных театрах. Хакан Меричлилер известен своими ролями в таких проектах, как «Семум», «Искать Ходжу-Офлу», «Любовь против судьбы», «Бурчащие сердца», «Всё из-за любви», «Жизнь прекрасна, когда любишь», «Клубок», «Возмутительный класс: Летние игры».