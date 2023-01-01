Биография

Иван Ильин — российский продюсер. Родился в Москве 23 июля 1988 года. Специализируется на постпродакшн-продюсерстве. Активно работать в сфере кинематографа начал в 2018 году. Первый проект, в котором принял участие Иван Ильин, — многосерийная спортивная комедия «Большая игра», выходившая в 2018 году. Затем продюсер приступил к работе над сериалами «Бихэппи» и «Омар в большом городе». В 2020 году Иван выступил постпродакшн-продюсером проекта «Сториз», который привлек внимание широкой аудитории. Параллельно он работал над короткометражным фильмом «Инсайт». В течение 2021 года Ильин принимал участие сразу в нескольких многосерийных проектах, среди которых — «Бесит», «М**** ВРЕМЕНИ», «Френдзона», а также «Всё сложно». Продюсировал сериал «Мое хобби лучше». Участвовал в работе над сериалами «Кореша», «Удачи на даче», «Жвачка».