Биография

Игорь Тартынских — украинский актер. Родился 15 июля 1981 года. Профессиональное образование Игорь получил в Киеве, в Школе-студии актерского мастерства и импровизации «Черный квадрат». Помимо съемок в кино и сериалах, в биографии Игоря — участие в рекламе и исполнение театральной импровизации. В основном Игорь Тартынских исполняет эпизодические роли в криминальных и мелодраматических украинских сериалах. Актер наиболее известен по проектам «Генделык», «Опер по вызову», «Выходите без звонка», «Одна ложь на двоих», «Шуша» и «Авантюра на двоих».