Биография

Игорь Кириллов — советский и российский актер, радио- и телеведущий, диктор, радиожурналист. Обладатель телевизионных и государственных наград и званий, среди которых Заслуженный и Народный артист РСФСР, СССР, «ТЭФИ», «Человек-эпоха», орден «За заслуги перед Отечеством» III, IV степени. Родился в Москве 14 сентября 1932 года. Будущий артист сначала поступил во ВГИК, чтобы выучиться на режиссера, однако, проучившись там 1 год, перешел в Щепкинское театральное училище. Он окончил его в 1955 году. Участвовал в конкурсе дикторов и выиграл его 27 сентября 1957 года, впервые проведя прямой эфир. Более 30 лет вел информационную программу «Время», став легендой телевидения СССР. В 1968-1989 гг. возглавлял дикторский отдел 1-го канала. Вел тематическую передачу «Телескоп» о современном телевидении, информационно-развлекательную программу «Взгляд», журнал телепрограммы на неделю «Спутник телезрителя», вечерний канал «ВИD представляет» и «Голубые огоньки». Игорь Леонидович занимался озвучиванием мультсериала «Гора самоцветов», художественных лент «Досье человека в «Мерседесе», «Козленок в молоке», «Игла Remix». Участвовал в документальных проектах «Как уходили кумиры», «Обожженные славой», «Телеформат. Телеведущие», «Дети ХХ съезда». Сыграл эпизодические роли в кинолентах «Зависть богов», «Другое лицо», «Парк советского периода». Его голос используют в фонограммах песен такие мировые звезды, как Стинг и «Депеш Мод».