Биография

Гюрбей Илери — турецкий актер кино и телевидения. Родился в Стамбуле 13 феврале 1988 года. В подростковые годы занимался сценическим мастерством, а после школы продолжил образование в Бейкентском университете. Впервые на экранах появился в сериале «Задний ряд», где сыграл эпизодическую роль. Сегодня в фильмографии Гюрбея Илери 15 ролей. Актер снялся в таких многосерийных картинах, как «Любовь против судьбы», «Мое сердце выбрало тебя», «Воскресший Эртугрул», «Запрет», «Любовь на крыльях птицы». Также исполнил ведущую роль в телевизионном хите «Великолепный век» о временах правления султана Сулеймана.