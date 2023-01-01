Биография

Гуф — популярный российский рэп-исполнитель. Сооснователь лейблов «ЦАО Records» и ZM Nation. В 2008 году выиграл в номинации «Самый лучший хип-хоп-проект». Лауреат премии RAMP в 2009 году. Признан «Артистом года» по версии премии Russian Street Awards в 2010 году. Родился в Москве 23 сентября 1979 года. Первый трек музыкант написал в 19 лет, однако позже сделал перерыв. Карьеру возобновил в 2000 году. Сначала выступал в составе группы, позже стал сольным исполнителем. Дебютный альбом выпустил в 2002 году. Артист записал 6 собственных альбомов и 7 коллабораций. Написал 9 треков, которые впоследствии стали хитами, известными на всей территории СНГ и не только. Это песни под названием «Плохо-хорошо», «На чистоту», «Непогода» и другие. Гуф часто записывает треки в качестве приглашенного гостя совместно с отечественными и зарубежными исполнителями. Гуф начал сниматься в кино в 2009 году. Его первая работа — съемки серии картин «Хип-хоп в России: от 1-го лица». Артист выступил автором саундтреков к фильмам «Жара», «Газгольдер» и не только.