Биография

Георгий Фетисов — актер театра и кино. В его фильмографии пока не много картин, но и в них артист показал свой многогранный талант, играя разноплановых героев. На экранах он воплощал поэта, актера, наркодилера, ученого, создателя клипов. Сейчас режиссеры все чаще предлагают Фетисову серьезные роли в новых российских фильмах. Будущий актер родился в Красноярске в 1977 г. С ранних лет он проявлял интерес к спорту и с увлечением наблюдал за персонажами фильмов. Уже в детстве мальчик твердо решил стать артистом. В школьные годы он начал заниматься дзюдо и добился успехов в этом виде единоборств, став мастером спорта. Среди увлечений юноши также были конный спорт, футбол, стрельба из пистолета, хоккей. Однако любовь к кинематографу оказалась сильнее. В 2002 г. юноша окончил МСИ им. Г. Державина. Первые роли Георгий Фетисов исполнил на сцене «Школы драматического искусства» А. Васильева. Карьера артиста в кино началась в 2010 г. Его дебют состоялся в сериале «Глухарь — 3». В этом же году он исполнил небольшую роль в популярном молодежном проекте «Ранетки». Персонажей второго плана актер сыграл в телесериалах «Пыльная работа», «Час Волкова — 5», «Москва. Три вокзала», «Кодекс чести — 6». Одной из наиболее значимых ролей для артиста стала роль в фантастической картине «Монах и бес». В этом фильме Георгий Фетисов предстал в образе центрального персонажа. В 2017 г. он получил еще одну яркую роль в исторической драме «Демон революции».