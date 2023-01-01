Биография

Геннадий Матвеев – актер театра и кино, поэт, исполнитель авторских песен. Снимался в популярной программе для детей «Спокойной ночи, малыши» в роли сказочных персонажей. О его творческой деятельности в 1997 г. был создан фильм «На опушке озябшей души». Будущий артист родился в 1946 г. в Москве. После окончания школы стал студентом ВТУ им. Щукина. Обучался актерскому мастерству на у А. Борисова. Яркие сценические роли Геннадий Матвеев исполнил в Центре им. В. Мейерхольда, театре Советской Армии, сотрудничал с театрами «Современная опера», «Игроки» и другими театральными заведениями. С 1971 г. актер начал сниматься в советских кинолентах и телесериалах. На его счету более 70 кинопроектов. Дебютной работой артиста стала известная советская лента «Ох уж эта Настя!». Затем он часто играл персонажей второго плана. Среди наиболее успешных фильмов Геннадия Матвеева можно отметить «Экипаж», «Елки-палки», «Ширли-мырли». Яркие роли он исполнил в телесериалах «Баязет», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», «Эксперты», «Аэропорт», «Последний мент». В главной роли зрители увидели его в ленте «Операция Ефима Пьяных» и многосерийном проекте «Товарищи полицейские».