Биография

Фелтон Перри — американский актер. Родился в Чикаго 11 сентября 1945 года. В 1960-х выступал с труппой пантомимы Ричмонда Шепарда, что и дало начинающему артисту путевку в шоу-бизнес. Пробовал себя в сценарном деле, став автором эпизода криминальной драмы «Железная сторона». Фильмография Фелтона Перри насчитывает более 90 ролей. Его можно встретить в картинах «Робокоп», «Тупой и еще тупее», «Вздымающийся ад», в сериалах «Притворщик», «Принц из Беверли-Хиллз», «Закон Лос-Анджелеса», «Западное крыло», «Медицинский центр», «Кегни и Лейси».