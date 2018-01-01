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Wink
Фарида Шарипова
Фарида Шарипова
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Карьера
Актриса
Дата рождения
16 декабря 1936 г.
(73 года)
Дата смерти
24 сентября 2010 г.
Фильмография
Все
Актриса
Актриса
8.4
Бег иноходца
1969
, 76 мин