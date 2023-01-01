Биография

Эмин Агаларов – продюсер, исполнитель, бизнесмен, широко известный в России. Ему принадлежат несколько популярных проектов, в том числе телеканал «ЖАРА» и журнал Timeto Eat. Эмин Арасоглы Агаларов родился 12 декабря 1979 года, его родители – Араз Агаларов и Ирина Гриль – были знакомы еще со школьных лет. Эмин родился в Баку, а в 1983 году семья поселилась в Москве. Школьное обучение Эмин проходил в Швейцарии, затем закончил престижный вуз Нью-Йорка по специальности «бизнес-менеджер» и вернулся в Москву. Сейчас он возглавляет компанию отца «Крокус групп». Эмин дважды был в браке, и сейчас у него четверо детей. В 2006-2015 годах он был женат на Лейле Алиевой, в 2008 году у них родились сыновья Микаил и Али, а в 2013 появилась приемная дочь. С 2018 до весны 2020 года Эмин был женат на Алене Гавриловой, которая родила ему дочь Афину. Свой творческий путь Эмин Агаларов начал в 2006 году, записав диск Still. В 2013 году он выпустил альбом с русскими песнями «На краю». Особенно удачным для певца стал 2014 год – его композиция «Я так живу» была отмечена премией «Золотой граммофон». Первый фильм Эмина Агаларова, в котором он испробовал свое актерское мастерство и талант продюсера, – «Ночная смена», вышедший на экраны в 2018 году. Сейчас Эмин продолжает активно работать и радует поклонников своим творчеством.