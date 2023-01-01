Биография

Эмбер Эванс (Amber Evans) – киноактриса, уроженка Англии. Родилась 7 января 1979 года. У женщины есть сестра-близнец Руби. В нескольких фильмах Эмбер Эванс снималась вместе с двойняшкой. О детстве британки сведений мало. Известно, что росла она в многодетной семье. Кроме Руби, имеет еще двух сестер. Впервые на экране актриса Эмбер Эванс появилась в 2007 году. Близнецы снялись в британском триллере «Знаки судьбы». Следующая работа сестер – съемки в трех частях истории о Гарри Поттере. В 2011 году актриса приостановила карьеру, но продолжает вести светскую жизнь, появляется в развлекательных заведениях Лондона и Нью-Йорка. Британка не замужем. Несколько лет встречалась со спортсменом, но имя мужчины не рассекретила. Известной актриса стала в амплуа молодой ведьмы. В этой роли Эмбер Эванс появлялась в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и двух частях фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти». В течение трех лет сестры-близнецы изображали на экране учениц Школы волшебства Хогвартс. В фильмах о чародеях Эмбер Эванс носила имя Флора Кэрроу и прозвище Близнец #1. Англичанка была задействована в эпизодах, но критики высоко оценили ее актерские способности.