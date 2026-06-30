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Wink
Эльвира Авакян
Эльвира Авакян
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Карьера
Режиссёр, Художница
Дата рождения
27 июня 1947 г.
(79 лет)
Фильмография
Все
Режиссёр
Художница
Режиссёр
7.2
Великая битва слона с китом
1992
, 7 мин
Бесплатно
Художница
7.2
Великая битва слона с китом
1992
, 7 мин
Бесплатно