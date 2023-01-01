Биография

Егор Анисимов — российский актер театра и кино. Родился 7 августа 1999 года. В 2020 году выпустился из Театрального института им. Бориса Щукина и стал играть в театрах Вахтангова и Ермоловой. Принимал участие в спектаклях «Исповедь начинающего», «Фотофиниш», «Кот в сапогах» и «Преступление и наказание». Съемочный опыт Егора Анисимова пока небольшой. Впервые на экране актер появился в 2007 году в сериале «Своя команда», а затем кинодеятель исполнил роль Никиты в сериале «Немного не в себе». В 2022 году Егор сыграл в картинах «Детективное агентство Мухича» и «Бриллиантовое сердце», а в 2023-м снялся в четырехсерийной драме «Закрытый уровень».