Биография

Дмитрий Чеповецкий – канадско-украинский актер родом из Львова. День рождения: 31 декабря 1970 г. О том, как сложилась судьба актера Дмитрия Чеповецкого, поклонникам остается лишь гадать. Известно, что в 2001 году он из родного Львова отправился в Канаду, где снялся в триллере «Темные воды» Рона Чартьера. Имя артиста появляется в титрах популярных сериалов тех лет, пока в 2004 г. он не проходит кастинг в триллер «РеГенезис». Это первая главная роль Дмитрия Чеповецкого, сыгравшего «Боба Мельникова». После этого ему довелось сняться в образе бодигарда в боевике «Счастливое число Слевина» с Брюсом Уиллисом. В дальнейшем карьера актера складывается не менее успешно. На его счету участие в таких нашумевших проектах, как «Сверхъестественное» (2005-2020 гг.), хорроре «Мертвая тишина» (2006 г.) Джеймса Вана, детективном сериале «Ясновидец» (2006-2014 гг.) и многих других. Наиболее знаменит фильм Дмитрия Чеповецкого – «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011 г.), в котором он играет русского прапорщика на одной площадке с Томом Крузом. Не менее запоминающимися стали съемки в триллере «Профессионал» (2018 г.) Мэттью М. Росса, оригинальное название которого – «Siberia» (Сибирь). В этой картине украинско-канадскому актеру довелось поработать со звездой мировой величины – Киану Ривзом.