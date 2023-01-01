Биография

Денис Борисов — российский композитор, актер озвучки. Денис Борисов занимается написанием музыки для независимых мультфильмов. Первой его работой стало участие в съемках анимационной короткометражки «Розовая кукла» 1997 года режиссера Валентина Ольшванга. Лента получила ряд наград российских и зарубежных кинопремий, среди которых МКФ анимационных фильмов в Загребе и премия фестиваля «Святая Анна». В 2003 году Денис продолжил сотрудничество с Валентином Ольшвангом и написал музыку к его следующей рисованной сказке — «Про раков». Проект получил главный приз на Международном Московском фестивале детского анимационного кино «Золотая рыбка». В 2005 году композитор создал аудиосопровождение к мультфильму «Воробьи — дети голубей» режиссера Нины Бисяриной. Картина была представлена на фестивалях во Франции, Чехии, Дании, Словении и Китае. Участвовал в озвучке анимационной мультипликации «Ангелочек».