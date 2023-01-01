Биография

Брайан Пробетс – актер театра и кино, родился в 1971г. (Великобритания). Сыграл в большом количестве известных фильмов, отмеченных авторитетными критиками и заслуживших множество премий на известных кинофестивалях (в том числе «Оскар»). После окончания учебы в колледже, Брайан Пробетс некоторое время проработал театральным актером, помощником режиссера и т. д. Со временем судьба привела молодого актера в большое кино. Первой ролью Брайана Пробетса в большом кино стала работа в австралийской кинокартине «Хильдегарде» (2001г.). Далее последовали такие известные фильмы как «Развод по-голливудски», «Остров Ним» (партнером Брайана по съемкам стала именитая Джоди Фостер), «Треугольник», «Воины сердца» и др. Самыми известными фильмами Брайана Пробетса можно по праву считать оскароносную драму «Великий Гетсби», где актеру посчастливилось работать на одной съемочной площадке с Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и др., а также очередную часть приключенческой кинофраншизы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Также в послужном списке Пробетса присутствуют работы в сериалах «Королевская бухта», «Хаос на ферме», «Страна приливов».