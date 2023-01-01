Биография

Борис Грачевский — кинорежиссер и сценарист. Бывший художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Заслуженный деятель искусств. Родился в Подмосковье 18 марта 1949 года. Дебютное выступление кинодеятеля состоялось еще в детстве, когда он вышел на сцену вместе с отцом. Через год юный актер принимал участие в новогоднем представлении. После армии пошел работать грузчиком на киностудию, а позже стал администратором и участвовал в съемках фильмов. Вскоре занял должность заместителя директора съемочной группы. Чтобы продолжать карьеру, поступил во ВГИК. Главным детищем Бориса Грачевского является «Ералаш», где кинодеятель и проработал до последних дней жизни. Он написал большое количество сценариев и появлялся в сериях в роли актера. Также Грачевский снимался в фильмах «Варвара-краса, длинная коса», «Чего хочет женщина», «Мексиканский вояж Степаныча», «Будь моим продюсером!» и «Короткие волны».