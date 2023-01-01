Биография

Белинда Бауэр — актриса кино и телевидения. Родилась в Австралии 13 июня 1950 года. В юности работала моделью и участвовала в конкурсах красоты в Сиднее. Перебравшись в Нью-Йорк, продолжила карьеру и дебютировала на экране. В нулевых приняла решение сменить род деятельности и стать психологом. Фильмография Белинды Бауэр насчитывает более 25 работ. Ее можно встретить в таких полнометражных картинах, как «Робокоп 2», «Танец-вспышка», «Зима приносит смерть», «Самсон и Далила», а также в сериалах «Она написала убийство», «Диагноз: Убийство», «Антагонисты», «Автостопщик».