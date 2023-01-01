Биография

Бегюм Кютюк — турецкая актриса. Родилась в Измире 27 августа 1980. Бегюм закончила среднюю частную школу в Измире, а позже уехала во Францию для получения высшего образования. После этого она вернулась домой и начала свою актерскую карьеру. Девушка снималась в художественных фильмах и телесериалах. Фильм «Змея», в котором она играла, был удостоен множества наград кинофестивалей за лучший фильм. Актриса исполнила роль Нериман в сериале «Королек — птичка певчая» и Дефне в проекте «Любовь против судьбы», который стартовал осенью 2014 года. Бегюм Кютюк была удостоена награды за лучшую женскую роль на 11-м конкурсе Direct Intermediate Audience Awards за роль в театральной пьесе «Обыкновенные чудеса». Была членом жюри 5-го фестиваля короткометражных фильмов Университета Иненю и 48-го Национального конкурса короткометражных фильмов в Анталии. Принимала участие в рекламных кампаниях Bosch, Samsung, Sarelle в Турции.