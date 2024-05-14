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Wink
Байба Индриксоне
Байба Индриксоне
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Карьера
Актриса
Дата рождения
23 февраля 1932 г.
(92 года)
Дата смерти
14 мая 2024 г.
Фильмография
Все
Актриса
Актриса
8.2
Виктория
1987
, 82 мин
Бесплатно