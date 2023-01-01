Биография

Андрей Юрьевич Карасевич – российский актер родом из Москвы. День рождения: 29 сентября 1998 г. Впервые сниматься в кино актер Андрей Карасевич начал еще будучи школьником, в 13 лет. Он в числе других восходящих звезд российского кино прошел кастинг в громкий проект телеканала «СТС» – «Закрытая школа» (2011-2012 гг.). На этом проекте участие юноши в съемках не прекратилось, так как его приметили и другие режиссеры. За 10 лет он успел поучаствовать в съемках двух десятков кинолент и телесериалов, правда, пока только в эпизодических ролях. Один из наиболее известных сериалов Андрея Карасевича – «Кто, если не я?» Ольги Ланд, где ему удалось поработать на одной съемочной площадке с Марией Шукшиной. Известна также роль Андрея Карасевича в сериале «Провокатор», где он снялся вместе с Анастасией Заворотнюк, Андреем Чадовым и Татьяной Арнтгольц. В 2019 г. Вадим Шмелев снял военно-историческую драму «Подольские курсанты», основанную на героических событиях октября 1941 года в обороне Москвы. Роль одного из курсантов досталась Андрею Карасевичу. Картина победила в номинации «Лучший фильм» На Международном кинофестивале им. Ю. Н. Озерова, но в прокате почти не демонстрировалась из-за пандемии COVID-19.