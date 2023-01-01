Биография

Амос Рокко Кроули – канадский актер родом из Онтарио. День рождения: 2 марта 1981 г. Известный канадский актер Амос Кроули невероятно рано начал свою творческую карьеру. Еще не отпраздновав 7-летие, он начал участвовать в съемках. Впервые его позвали в документальный телесериал «На передовой» в 1987 г., а затем в одну из серий популярнейшего британского драматического сериала «Второй экран» (1985-2002 гг.). Звонкий детский голос озвучивал мультфильм «Бабар» в 1989 г., а потом и снятый по его мотивам мультсериал «Слоненок Бабар» (1989-2002 гг.). Талантливого мальчика пригласили на съемки криминального фильма «Маленькие похитители» (1990 г.). С этого момента его съемки в кино уже не прерывались, и к настоящему моменту число ролей Амоса Кроули перешагнуло 60. В 2010 г. актер женился на Каденс Аллен. Постоянно проживает в Канаде, но ради съемок легко покидает дом, чтобы прибыть в США или Великобританию по приглашению крупнейших киностудий. Среди фильмов Амоса Кроули немало примеров озвучивания мультфильмов. Одна из недавних таких работ: анимационный сериал «Волшебный школьный автобус снова в деле» (2017–2018 гг.). В 2020 г. он снялся в триллере Коуди Кэлахана «Бар \"Дубовая комната\"»."