Биография

Алена Мараховская — российский продюсер. Родилась 3 августа 1987 года. Училась в Московском гуманитарном университете. Работала на телевидении — на Первом канале занимала должность координатора. Также была исполнительным продюсером компаний LEGIO FELIX, Good Story Media. Всего в фильмографии Алены Мараховской — более 20 проектов. Она продюсировала такие сериалы, как «Полицейский с Рублевки», «Проклятие спящих», «Взрыв», «Учителя», «Мылодрама», «Черный квадрат», «Аль-капотня», «Братья». В 2022 году выступила линейным продюсером детективной драмы «Фишер».