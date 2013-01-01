ZZ Top - Live at Montreux (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Состав ZZ Top не менялся с 1969 года, а в мире продано уже более 50 миллионов копий ее альбомов. Группа продолжает радовать фанатов со всего мира блестящими выступлениями и великолепной музыкой. ZZ Top несколько раз приезжали в Монтрe. Этот концерт записан на фестивале 2013 года и считается одним из лучших выступлений группы. Музыканты исполнили композиции, написанные в начале 70-х, включая Tres Hombres и Fandango, хиты из 80-х Eliminator и Afterburner, свои недавние треки и вернулись к блюзовым корням с композицией La Futura. В середине концерта группа исполнила джазово-блюзовую композицию в честь основателя фестиваля в Монтрe Клода Нобса. К ZZ Top присоединились Майк Фланигин на органе Хаммонда и Ван Уилкс на гитаре. «Небольшая старая группа из Техаса» ZZ Top исполнила блюзовые композиции как никогда раньше!



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