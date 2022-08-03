Звездный путь: Первый контакт
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Звездный путь: Первый контакт

Звездный путь: Первый контакт (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.61996, Star Trek: First Contact
Фантастика, Приключения106 мин18+

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О фильме

Посланцы враждебной инопланетной цивилизации проникают в прошлое, и первый контакт человечества с внеземным разумом, способный положить начало новой космической эры, оказывается под угрозой срыва.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный путь: Первый контакт»