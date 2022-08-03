Звездный путь: Первый контакт (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.61996, Star Trek: First Contact
Фантастика, Приключения106 мин18+
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О фильме
Посланцы враждебной инопланетной цивилизации проникают в прошлое, и первый контакт человечества с внеземным разумом, способный положить начало новой космической эры, оказывается под угрозой срыва.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Фрейкс
- Актёр
Патрик
Стюарт
- Актёр
Джонатан
Фрейкс
- Актёр
Брент
Спайнер
- ЛБАктёр
ЛеВар
Бёртон
- МДАктёр
Майкл
Дорн
- ГМАктриса
Гейтс
МакФэдден
- МСАктриса
Марина
Сиртис
- Актриса
Элфри
Вудард
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- РБСценарист
Рик
Берман
- ББСценарист
Брэннон
Брага
- РДСценарист
Рональд
Д. Мур
- РБПродюсер
Рик
Берман
- МХПродюсер
Марти
Хорнштейн
- ПЛПродюсер
Питер
Лоритсон
- ДЭХудожница
Дебора
Эвертон
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит