Звездный путь 4: Дорога домой (фильм, 1986) смотреть онлайн
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О фильме
В комедийном боевике «Звездный путь 4: Дорога домой» (1986) люди и киты объединяются, чтобы спасти планету. Фильм получил четыре номинации на премию «Оскар».
XXIII век. Неизвестный инопланетный зонд выводит Землю из строя, и ни одна технология будущего не может его остановить. Интересно, что этот корабль транслирует сигналы на языке китов, которые к тому моменты уже вымерли. Капитан Кирк, Спок и команда решают сделать невозможное: переместиться во времени в 1986 год, чтобы найти животных, с которыми может «поговорить» зонд. И вот команда космонавтов оказывается в центре шумного, сумасшедшего и совсем не готового к звездным гостям Сан-Франциско. Где припарковать корабль? Как объяснить, что ты с другой планеты? И где искать огромных китов?
Это самая легкая и остроумная часть фантастической франшизы от режиссера Леонарда Нимоя: фильм «Звездный путь 4: Дорога домой» расскажет о новом приключении любимых героев и поднимет вам настроение.
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СтранаСША
ЖанрФантастика
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- ЛНРежиссёр
Леонард
Нимой
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- ЛНАктёр
Леонард
Нимой
- ДКАктёр
ДеФорест
Келли
- ДДАктёр
Джеймс
Дуэн
- Актёр
Джордж
Такэй
- УКАктёр
Уолтер
Кениг
- ННАктриса
Нишелль
Николс
- ДУАктриса
Джейн
Уайатт
- КХАктриса
Кэтрин
Хикс
- МЛАктёр
Марк
Ленард
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- СМСценарист
Стив
Мирсон
- ПКСценарист
Питер
Крайк�с
- НМСценарист
Николас
Мейер
- ХБПродюсер
Харви
Беннетт
- ББПродюсер
Брук
Бретон
- КРПродюсер
Кирк
Р. Тэтчер
- РУПродюсер
Ральф
Уинтер
- ДОХудожник
Джо
Обель
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- ДПОператор
Дональд
Питермен
- Композитор
Леонард
Розенман