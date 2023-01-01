Звездный путь 4: Дорога домой (фильм, 1986) смотреть онлайн

В комедийном боевике «Звездный путь 4: Дорога домой» (1986) люди и киты объединяются, чтобы спасти планету. Фильм получил четыре номинации на премию «Оскар».



XXIII век. Неизвестный инопланетный зонд выводит Землю из строя, и ни одна технология будущего не может его остановить. Интересно, что этот корабль транслирует сигналы на языке китов, которые к тому моменты уже вымерли. Капитан Кирк, Спок и команда решают сделать невозможное: переместиться во времени в 1986 год, чтобы найти животных, с которыми может «поговорить» зонд. И вот команда космонавтов оказывается в центре шумного, сумасшедшего и совсем не готового к звездным гостям Сан-Франциско. Где припарковать корабль? Как объяснить, что ты с другой планеты? И где искать огромных китов?



Это самая легкая и остроумная часть фантастической франшизы от режиссера Леонарда Нимоя: фильм «Звездный путь 4: Дорога домой» расскажет о новом приключении любимых героев и поднимет вам настроение.



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