Звездный десант. Предатель Марса (фильм, 2017) смотреть онлайн

Джон Рико начинает сомневаться в способностях своего отряда — раз за разом команда проваливает на симуляторе миссии по уничтожению колонии жуков. И когда Марс атакуют полчища настоящих гигантских насекомых, отряду новичков придется доказать, что марсиане способны постоять за родную планету.

