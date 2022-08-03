Звездный десант. Предатель Марса (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Starship Troopers: Traitor of Mars
Мультфильм, Боевик84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джон Рико начинает сомневаться в способностях своего отряда — раз за разом команда проваливает на симуляторе миссии по уничтожению колонии жуков. И когда Марс атакуют полчища настоящих гигантских насекомых, отряду новичков придется доказать, что марсиане способны постоять за родную планету.
СтранаСША, Япония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- САРежиссёр
Синдзи
Арамаки
- ММРежиссёр
Масару
Мацумото
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- ДМАктриса
Дина
Мейер
- ДДАктёр
ДеРэй
Дэвис
- ДДАктёр
Джастин
Доран
- ЛКАктриса
Люси
Кристиан
- ЭНАктриса
Эмили
Невес
- СГАктёр
Скотт
Гиббс
- ДСАктриса
Джульет
Симмонс
- КГАктёр
Крис
Гибсон
- ГЭАктёр
Грег
Эирс
- Сценарист
Эдвард
Ноймайер
- ДЧПродюсер
Джозеф
Чоу
- ТТКомпозитор
Тэцуя
Такахаси