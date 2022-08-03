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Звездный десант. Предатель Марса

Звездный десант. Предатель Марса (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Starship Troopers: Traitor of Mars
Мультфильм, Боевик84 мин18+

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О фильме

Джон Рико начинает сомневаться в способностях своего отряда — раз за разом команда проваливает на симуляторе миссии по уничтожению колонии жуков. И когда Марс атакуют полчища настоящих гигантских насекомых, отряду новичков придется доказать, что марсиане способны постоять за родную планету.

Страна
США, Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb