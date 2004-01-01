Звезда сцены (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Confessions of a Teenage Drama Queen
Мелодрамы, Кино для детей86 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Семья Лолы переезжает из шумного и престижного Нью-Йорка в провинциальный городок Дэллвуд, штат Нью-Джерси. Лола продолжает мечтать о встрече с солистом популярной рок-группы — эта мечта может стать реальностью: ведь предстоит смотр юных дарований, на котором они могут встретиться...
Звезда сцены смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Германия
КачествоSD
ЖанрыКино для детей, Мелодрамы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- СШРежиссёр
Сара
Шугарман
- Актриса
Линдси
Лохан
- АГАктёр
Адам
Гарсия
- ГХАктриса
Гленн
Хедли
- Актриса
Элисон
Пилл
- ЭМАктёр
Эли
Мариентал
- ККАктриса
Кэрол
Кейн
- МФАктриса
Меган
Фокс
- ШМАктриса
Шейла
Маккарти
- ТМАктёр
Том
МакКэмус
- РФАктёр
Ричард
Фицпатрик
- ГПСценарист
Гэйл
Парент
- ДЛПродюсер
Джерри
Лейдер
- РШПродюсер
Роберт
Шапиро
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Сидельников
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- СХОператор
Стивен
Х. Бёрум
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо