Звезда сцены (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Семья Лолы переезжает из шумного и престижного Нью-Йорка в провинциальный городок Дэллвуд, штат Нью-Джерси. Лола продолжает мечтать о встрече с солистом популярной рок-группы — эта мечта может стать реальностью: ведь предстоит смотр юных дарований, на котором они могут встретиться...





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