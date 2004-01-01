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Звезда сцены

Звезда сцены (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Confessions of a Teenage Drama Queen
Мелодрамы, Кино для детей86 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Семья Лолы переезжает из шумного и престижного Нью-Йорка в провинциальный городок Дэллвуд, штат Нью-Джерси. Лола продолжает мечтать о встрече с солистом популярной рок-группы — эта мечта может стать реальностью: ведь предстоит смотр юных дарований, на котором они могут встретиться...

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Кино для детей, Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звезда сцены»

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