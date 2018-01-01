Wink
Звезда на грани
Актёры и съёмочная группа фильма «Звезда на грани»

Актёры и съёмочная группа фильма «Звезда на грани»

Режиссёры

Алекс Росс Перри

Alex Ross Perry
Режиссёр

Актёры

Элизабет Мосс

Elisabeth Moss
АктрисаBecky Something
Кара Делевинь

Cara Delevingne
АктрисаCrassy Cassie
Дэн Стивенс

Dan Stevens
Актёр'Dirtbag' Danny
Агнесс Дейн

Agyness Deyn
АктрисаMarielle Hell
Гэйл Ранкин

Gayle Rankin
АктрисаAli van der Wolff
Эшли Бенсон

Ashley Benson
АктрисаRoxie Rotten
Дилан Гелула

Dylan Gelula
АктрисаDottie O.Z.
Ика Дэрвилл

Eka Darville
АктёрYa-ema
Линдси Бёрдж

Lindsay Burdge
АктрисаLauren
Ханна Гросс

Hannah Gross
АктрисаTiffany

Сценаристы

Алекс Росс Перри

Alex Ross Perry
Сценарист

Продюсеры

Элизабет Мосс

Elisabeth Moss
Продюсер
Мэттью Перникиаро

Matthew Perniciaro
Продюсер
Алекс Росс Перри

Alex Ross Perry
Продюсер
Адам Пиотрович

Adam Piotrowicz
Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Зоркина

Актриса дубляжа
Василиса Ушакова

Актриса дубляжа
Андрей Зайцев

Актёр дубляжа
Татьяна Литвинова

Актриса дубляжа
Маргарита Кумыш

Актриса дубляжа

Художники

Пейдж Митчелл

Paige Mitchell
Художница

Монтажёры

Роберт Грин

Robert Greene
Монтажёр

Операторы

Шон Прайс Уильямс

Sean Price Williams
Оператор

Композиторы

Кигэн Девитт

Keegan DeWitt
Композитор