Актёры и съёмочная группа фильма «Зверь»

Режиссёры

Райан Коллуччи

Ryan Colucci
Режиссёр
Драган Роганович

Dragan Roganovic
Режиссёр

Актёры

Аландреа Мартин

Alandrea Martin
Актриса
Зоран Раданович

Zoran Radanovich
Актёр
Мэтти Финочио

Matty Finochio
Актёр
Луи Иаккарино

Louie Iaccarino
Актёр
Джонатан Ковальски

Jonathan Kowalsky
Актёр
Пегги Данн

Peggy Dunne
Актриса
Скотти Товар

Scotty Tovar
Актёр
Брайан Джонсон

Brian Johnson
Актёр
Джефф Ньюман

Jeffrey R. Newman
Актёр
Вонн Харрис

Vonn Harris
Актёр
Эрик Раме

Eric Ramey
Актёр
Стэйси Дейнджер

Stacey Danger
Актриса
Джессика Ли

Jessica Lee
Актриса
Питер Мёрник

Peter Murnik
Актёр
Джоэль Гузман

Joel Guzman
Актёр
Саша Чанг

Sacha Chang
Актриса
Ава Элиз Фармер

Ava Elise Farmer
Актриса
Вэл Вега

Val Vega
Актриса
Кевин Майкл Уолш

Kevin Michael Walsh
Актёр
Кайли Леи

Kylee Lehe
Актриса
Кэти Гандерсон

Katie Gunderson
Актриса
Майкл Ваккаро

Michael Vaccaro
Актёр
Марк Россиньоль

Mark Rossignol
Актёр
Белен Перейра

Belen Pereyra
Актриса

Сценаристы

Райан Коллуччи

Ryan Colucci
Сценарист

Продюсеры

Райан Коллуччи

Ryan Colucci
Продюсер

Монтажёры

Райан Коллуччи

Ryan Colucci
Монтажёр
Драган Роганович

Dragan Roganovic
Монтажёр

Композиторы

Драган Роганович

Dragan Roganovic
Композитор