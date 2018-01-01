Зверь (фильм, 1988) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Драматический фильм «Зверь» 1988 года — триллер режиссера Кевина Рейнольдса о жестокости войны и неожиданном великодушии врага.
В 1981 году советский танк под командованием капитана Даскала уничтожает пуштунскую деревню в Афганистане. Лишившись отца и брата, один из жителей, Тадж, собирает группу моджахедов и отправляется в погоню за боевой машиной. Стараясь уйти от преследователей, советские военные оказываются в горах, без связи и с поврежденной техникой. Танкист Константин Коверченко начинает сомневаться в приказах командира, за что его обвиняют в предательстве и бросают на верную гибель. Но моджахеды, найдя Коверченко, оставляют его в живых, а между пленником и лидером группы Таджем завязывается дружба.
Напряженные сцены преследования, драматические конфликты между героями и психологическое противостояние, которое держит в постоянном напряжении — смотреть «Зверь» будет интересно зрителям, которые ценят военные драмы и истории о тех, кто даже на войне остается человеком.
Зверь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Приключения, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Кевин
Рейнольдс
- ДХАктёр
Дон
Харви
- ИНАктёр
Ицхак
Не’еман
- ЭААктёр
Эрик
Авари
- ДДАктёр
Джордж
Дзундза
- КБАктёр
Кабир
Беди
- ШМАктриса
Шоши
Марисано
- ЧДАктёр
Чайм
Джирафи
- СБАктёр
Стивен
Болдуин
- ДПАктёр
Джейсон
Патрик
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- УМСценарист
Уильям
Мастросимоне
- ДФПродюсер
Джон
Фидлер
- ДППродюсер
Дэйл
Поллок
- КДПродюсер
Кристофер
Далтон
- ДФПродюсер
Джил
Фризен
- РДХудожник
Ричард
Д. Джеймс
- КЗХудожница
Кюли
Зандер
- ПБМонтажёр
Питер
Бойл
- МАКомпозитор
Марк
Айшем