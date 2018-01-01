Зверь (фильм, 1988) смотреть онлайн

Драматический фильм «Зверь» 1988 года — триллер режиссера Кевина Рейнольдса о жестокости войны и неожиданном великодушии врага.



В 1981 году советский танк под командованием капитана Даскала уничтожает пуштунскую деревню в Афганистане. Лишившись отца и брата, один из жителей, Тадж, собирает группу моджахедов и отправляется в погоню за боевой машиной. Стараясь уйти от преследователей, советские военные оказываются в горах, без связи и с поврежденной техникой. Танкист Константин Коверченко начинает сомневаться в приказах командира, за что его обвиняют в предательстве и бросают на верную гибель. Но моджахеды, найдя Коверченко, оставляют его в живых, а между пленником и лидером группы Таджем завязывается дружба.



Напряженные сцены преследования, драматические конфликты между героями и психологическое противостояние, которое держит в постоянном напряжении — смотреть «Зверь» будет интересно зрителям, которые ценят военные драмы и истории о тех, кто даже на войне остается человеком.



Зверь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.