Зубр. Возвращение в дикую природу (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект, переносящий зрителя в Приокско-Террасный заповедник, одно из немногих мест на Земле, где можно увидеть зубров в естественной среде обитания.



В наскальных рисунках пещерных людей зубры встречались почти так же часто, как лошади. Однако сейчас это вел�ичественное животное на грани вымирания. Те немногие страны, где еще можно найти леса, пригодные для жизни зубров, несут ответственность перед мировым сообществом по сохранению вида. Один из таких лесов расположен на юге Московской области в Приокско-Террасном заповеднике. Здесь зубры живут так, как жили бы во времена своего расцвета.



Больше узнать об этих животных и работе заповедника позволит фильм «Зубр. Возвращение в дикую природу» 2014 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



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