Зови меня Джинн (фильм, 2005) смотреть онлайн

В руки трех друзей попадает банальная алюминиевая банка газировки, но, открыв ее, один из друзей становится повелителем Джинна. Джинн – современный, немного странный, немного усталый. Но справедливый и мудрый (5000 лет!).



Какими будут чудеса, что в первую очередь пожелает обладатель Джинна и его друзья – обычные студенты московского Вуза?



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