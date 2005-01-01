Зови меня Джинн
Wink
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Зови меня Джинн
2005, Зови меня Джинн
Комедия85 мин12+

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Зови меня Джинн (фильм, 2005) смотреть онлайн

О фильме

В руки трех друзей попадает банальная алюминиевая банка газировки, но, открыв ее, один из друзей становится повелителем Джинна. Джинн – современный, немного странный, немного усталый. Но справедливый и мудрый (5000 лет!).

Какими будут чудеса, что в первую очередь пожелает обладатель Джинна и его друзья – обычные студенты московского Вуза?

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.1 IMDb