Зов джунглей
Актёры и съёмочная группа фильма «Зов джунглей»

Режиссёры

Брент Доуз

Brent Dawes
Режиссёр

Актёры

Эд Кейр

Ed Kear
АктёрFneep
Дэвид Менкин

David Menkin
АктёрMunki / Rocky
Ина Мари Смит

Ina Marie Smith
АктрисаTrunk
Джон Гуэрассио

John Guerrasio
АктёрHumph
Дэвид Ринтул

David Rintoul
АктёрGrogon
Гэвин Питер

Gavin Peter
АктёрTallbert
Люси Монтгомери

Lucy Montgomery
АктрисаMama / The Eggs
Флорри Уилкинсон

Florrie Wilkinson
АктрисаBaby
Адам Нилл

Adam Neill
АктёрRibbert
Джейсон Пенникук

Jason Pennycooke
АктёрLead Wildebeest

Сценаристы

Брент Доуз

Brent Dawes
Сценарист
Сэм Уилсон

Sam Wilson
Сценарист

Актёры дубляжа

Иван Породнов

Актёр дубляжа

Художники

Линтон Левенгуд

Lynton Levengood
Художник

Монтажёры

Рино Риттер

Ryno Ritter
Монтажёр