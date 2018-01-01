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Фильмы
Зомбилэнд-сага. Фильм
Актёры и съёмочная группа фильма «Зомбилэнд-сага. Фильм»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зомбилэнд-сага. Фильм»

Режиссёры

Коносукэ Уда

Коносукэ Уда

Konosuke Uda
Режиссёр

Актёры

Минами Танака

Минами Танака

Minami Tanaka
Актриса
Маки Кавасэ

Маки Кавасэ

Maki Kawase
Актриса
Каэдэ Хондо

Каэдэ Хондо

Kaede Hondo
Актриса
Риса Танэда

Риса Танэда

Risa Taneda
Актриса
Мамору Мияно

Мамору Мияно

Mamoru Miyano
Актёр
Котоно Мицуиси

Котоно Мицуиси

Kotono Mitsuishi
Актриса
Рика Кинугава

Рика Кинугава

Rika Kinugawa
Актриса
Даисукэ Оно

Даисукэ Оно

Daisuke Ono
Актёр

Сценаристы

Сигэру Муракоси

Сигэру Муракоси

Shigeru Murakoshi
Сценарист

Композиторы

Ясухару Таканаси

Ясухару Таканаси

Yasuharu Takanashi
Композитор