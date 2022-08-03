Золушка
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Золушка

Золушка (фильм, 1996) смотреть онлайн

7.71996, Shinderera monogatari
Мультфильм, Приключения87 мин0+

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О фильме

Золушка родом из аристократической семьи, но ее мать умерла, когда она была совсем крошкой. Мачеха переложила все хозяйственные обязанности на Золушку, отказывая ей в малейших удовольствиях и порой даже рискуя ее жизнью.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золушка»