Золотой дубль
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Золотой дубль

Золотой дубль (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.62020, Золотой дубль
Документальные, Спорт55 мин6+

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Сюжет

Фильм о двух сезонах хоккейной команды «Динамо» (Москва), в которых она становилась обладателем главного трофея КХЛ – Кубка Гагарина. Это сезоны 2011/12 и 2012/13 года. Память участников тех событий сохранила самые важные факты, самые сильные эмоции. Две драматические победы в сложнейшей борьбе с противником и с самими собой. История преодоления. История строительства команды победителей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Спорт, Документальные

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