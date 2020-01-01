Золотой дубль (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм о двух сезонах хоккейной команды «Динамо» (Москва), в которых она становилась обладателем главного трофея КХЛ – Кубка Гагарина. Это сезоны 2011/12 и 2012/13 года. Память участников тех событий сохранила самые важные факты, самые сильные эмоции. Две драматические победы в сложнейшей борьбе с противником и с самими собой. История преодоления. История строительства команды победителей.





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