Золото (фильм, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Канада, лето 1898 года. Разгар Золотой лихорадки. Группа немецких переселенцев держит путь на далекий север, в сторону Доусона. Там, на Клондайке, на недавно открытых приисках каждый сможет мгновенно разбогатеть, надо пройти «всего лишь» 2000 километров, а затем найти золотую жилу. Но причина отправиться в этот полный опасностей поход не только в жажде наживы. Журналист Густав мечтает прославиться, а ковбой Карл надеется скрыться от преследования убийц. Лишь мотивы холодной красавицы Эмили, с железной невозмутимостью переносящей тяготы путешествия, поначалу неясны. Все эти люди, случайно оказавшиеся в одной группе, и представить себе не могут, что богини судьбы уже начали неумолимый отсчет последних часов жизни для большинства из них…
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Информация
СтранаКанада, Германия
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
- ТАРежиссёр
Томас
Арслан
- НХАктриса
Нина
Хосс
- ММАктёр
Марко
Мандич
- ПКАктёр
Петер
Курт
- УБАктёр
Уве
Бом
- РЭАктриса
Роза
Энскат
- ВПАктёр
Вольфганг
Пакхёузер
- ЛРАктёр
Ларс
Рудольф
- ДЭАктёр
Дастин
Элкинс
- ТАСценарист
Томас
Арслан
- ФКПродюсер
Флориан
Кёрнер фон Густорф
- МВПродюсер
Михаэль
Вебер
- ККПродюсер
Корнелиус
Конрад
- ББМонтажёр
Беттина
Бёхлер
- ПООператор
Патрик
Орт
- ДККомпозитор
Дилан
Карлсон