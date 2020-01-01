Змея из Алабамы (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.42020, Alabama Snake (II)
Документальный, Криминал81 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Удивительная история Глена Саммерфорда, попытавшегося убить свою жену с помощью гремучей змеи. В некоторых церквях США, относящихся к Движению Святости, проповедники практикуют религиозные обряды со змеями, которые демонстрируют силу их веры. Однако Саммерфорд перестарался, и все вылилось в затяжное судебное дело. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb