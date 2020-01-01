Змея из Алабамы (фильм, 2020) смотреть онлайн

Удивительная история Глена Саммерфорда, попытавшегося убить свою жену с помощью гремучей змеи. В некоторых церквях США, относящихся к Движению Святости, проповедники практикуют религиозные обряды со змеями, которые демонстрируют силу их веры. Однако Саммерфорд перестарался, и все вылилось в затяжное судебное дело. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Змея из Алабамы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.