Злой гений (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Отличница и медалистка Линн переводится в дорогую престижную школу, где учится золотая молодежь, и сразу заводит дружбу с Грейс, которая не сильна в математике. Однажды Линн помогает лучшей подруге на экзам�ене, и вот уже выстраивается очередь из богатеньких старшеклассников, желающих платить за экзаменационные ответы. Поскольку отец Линн — обычный школьный учитель, и живут они небогато, девушка решает продавать свои мозги и придумывает хитрую систему передачи правильных ответов.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- НПРежиссёр
Наттавут
Пунпирия
- ЧЧАктриса
Чутимон
Чынгчаренсукйинг
- ЕХАктриса
Ейсая
Хосуван
- ТСАктёр
Тирадон
Супапунпинйо
- ЧСАктёр
Чанон
Сантинаторнкул
- ТВАктёр
Тханет
Варакулнукрох
- СТАктриса
Саринрат
Томас
- ИМАктёр
Иго
Микитас
- ПКАктёр
Пасин
Куансатапорн
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- КВАктриса
Канджана
Винаипанид
- НПСценарист
Наттавут
Пунпирия
- ЙМПродюсер
Йира
Малигул
- ЧУМонтажёр
Чонласит
Упанигкит
- ВВКомпозитор
Вичая
Ватанасапт