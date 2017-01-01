Злой гений (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отличница и медалистка Линн переводится в дорогую престижную школу, где учится золотая молодежь, и сразу заводит дружбу с Грейс, которая не сильна в математике. Однажды Линн помогает лучшей подруге на экзам�ене, и вот уже выстраивается очередь из богатеньких старшеклассников, желающих платить за экзаменационные ответы. Поскольку отец Линн — обычный школьный учитель, и живут они небогато, девушка решает продавать свои мозги и придумывает хитрую систему передачи правильных ответов.



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