Злодейка (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
С самого детства Сук-хи растили как хладнокровную убийцу. Девушка получает шанс на лучшую жизнь, когда южнокорейское ЦРУ предлагает ей 10 лет работать на них, а после обещает полную свободу. Её новую личность зовут Чхэ Ён-су, она работает театральной актрисой и наслаждается долгожданной тихой жизнью обычного человека. Но простая жизнь — не для бывших наёмных убийц.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Мелодрама, Триллер
КачествоFull HD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЧБРежиссёр
Чон
Бён-гиль
- КОАктриса
Ким
Ок-пин
- ЩХАктёр
Щин
Ха-гюн
- СДАктёр
Сон
Джун
- Актриса
Ким
Со-хён
- ЧЫАктриса
Чо
Ын-джи
- ЧХАктёр
Чон
Хэ-гюн
- ПЧАктёр
Пак
Чхоль-мин
- ЧДАктёр
Чи
Дэ-хан
- СБАктёр
Со
Бом-щик
- ЧБСценарист
Чон
Бён-гиль
- ЧБСценарист
Чон
Бён-щик
- ЧБПродюсер
Чон
Бён-гиль
- ЧБПродюсер
Чон
Бён-щик
- ЧГХудожница
Чхэ
Гён-хва
- ПЧОператор
Пак
Чон-хун
- КДКомпозитор
Ку
Джа-ван