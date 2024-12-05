Злодейка (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Злодейка
С самого детства Сук-хи растили как хладнокровную убийцу. Девушка получает шанс на лучшую жизнь, когда южнокорейское ЦРУ предлагает ей 10 лет работать на них, а после обещает полную свободу. Её новую личность зовут Чхэ Ён-су, она работает театральной актрисой и наслаждается долгожданной тихой жизнью обычного человека. Но простая жизнь — не для бывших наёмных убийц.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb