Молодые бандиты Микки и Джулс грабят бензоколонку и бросаются в бега, как вдруг обнаруживают себя в заглохшей машине посреди пустынной дороги. В поисках укрытия преступники проникают в особняк благообразной семейной пары, которая окажет воришкам поистине незабываемый прием.

