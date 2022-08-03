Злодеи (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Villains
Триллер, Криминал86 мин18+
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О фильме
Молодые бандиты Микки и Джулс грабят бензоколонку и бросаются в бега, как вдруг обнаруживают себя в заглохшей машине посреди пустынной дороги. В поисках укрытия преступники проникают в особняк благообразной семейной пары, которая окажет воришкам поистине незабываемый прием.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэн
Берк
- РОРежиссёр
Роберт
Ольсен
- Актёр
Билл
Скарсгард
- ММАктриса
Майка
Монро
- ББАктёр
Блейк
Баумгартнер
- Актёр
Джеффри
Донован
- Актриса
Кира
Седжвик
- НРАктёр
Ной
Роббинс
- НКАктёр
Николас
Контоманолис
- ДДАктёр
Дэнни
Джонсон
- ДБСценарист
Дэн
Берк
- РОСценарист
Роберт
Ольсен
- ГДПродюсер
Гаррик
Дион
- ТУПродюсер
Тим
Уайт
- ТУПродюсер
Тревор
Уайт
- СБХудожница
Стэйси
Берман
- ММОператор
Мэтт
Митчелл