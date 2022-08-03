Злодеи
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Злодеи

Злодеи (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Villains
Триллер, Криминал86 мин18+

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О фильме

Молодые бандиты Микки и Джулс грабят бензоколонку и бросаются в бега, как вдруг обнаруживают себя в заглохшей машине посреди пустынной дороги. В поисках укрытия преступники проникают в особняк благообразной семейной пары, которая окажет воришкам поистине незабываемый прием.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb