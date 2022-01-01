Зло: Проклятая комната (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Райан Квантен в ироничном хорроре о мужчине, застрявшем в туалете по соседству с божеством, которое требует физического удовлетворения. Уэс переживает тяжелое расставание. По дороге от своей возлюбленной он решает напиться прямо за рулем автомобиля, а под утро приходит в себя, обуреваемый похмельем. Забежав в приступе тошноты в ближайший общественный туалет, он с удивлением обнаруживает на стене кабинки рисунок странного существа с дыркой на месте рта. Уэс также слышит успокаивающий голос по соседству. Он представляется древним божеством, которого собственный отец лишил бессмертной сущности. Теперь это божество обречено принять телесную форму и уничтожить весь мир, если только Уэс не остановит процесс. Все, что для этого нужно — его либидо. Пойдет ли Уэс на эту сделку, поведает «Зло: Проклятая комната» — фильм 2022 года на Wink можно смотреть онлайн.



Зло: Проклятая комната смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.