Зимняя шкура (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженном лесу, Билли находит убежище в доме странноватой старухи Агнес. Но когда парень встаёт на ноги и хочет уйти, то понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.



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