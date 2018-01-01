Зимняя шкура (фильм, 2018) смотреть онлайн
4.72018, WINTERSKIN
Ужасы, Боевики84 мин18+
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Сюжет
Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженном лесу, Билли находит убежище в доме странноватой старухи Агнес. Но когда парень встаёт на ноги и хочет уйти, то понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.
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Рейтинг
3.6 IMDb