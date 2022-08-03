Некоторые сходства вселяют тревогу. Например, между обезглавленным виконтом, армейским капелланом с татуировками на груди, как у гангстера, окрещенными солдатами, грабителями и насильниками, и многими другими. Существует здание, где жизни почти всех этих персонажей пересекаются. И все же, даже в этом хаосе, остается простор для мечты, любви и истинной дружбы, и это вселяет надежду на то, что завтра будет лучше, чем сегодня.

