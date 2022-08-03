Зимняя песня
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Зимняя песня

Зимняя песня (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.52015, Chant d'hiver
Драма, Комедия116 мин18+

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О фильме

Некоторые сходства вселяют тревогу. Например, между обезглавленным виконтом, армейским капелланом с татуировками на груди, как у гангстера, окрещенными солдатами, грабителями и насильниками, и многими другими. Существует здание, где жизни почти всех этих персонажей пересекаются. И все же, даже в этом хаосе, остается простор для мечты, любви и истинной дружбы, и это вселяет надежду на то, что завтра будет лучше, чем сегодня.

Страна
Франция, Грузия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb