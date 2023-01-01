Зимний ребенок (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
7.41989, L'enfant de l'hiver
Драмы80 мин12+
Сюжет
Мужчина бросает свою беременную жену, потому что он не хочет быть отцом, и начинает отношения с другой женщиной, которая любит кого-то другого.
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Информация
Рейтинг
6.0 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- КдАктриса
Клотильд
де Байзе
- МФАктёр
Мишель
Феллер
- ММАктриса
Мари
Матерон
- ЖЭАктёр
Жан-Филипп
Экоффе
- ЖБАктёр
Жерар
Блен
- АГАктриса
Анук
Гринбер
- НРАктриса
Натали
Ришар
- ИДАктёр
Ив
Данжерфильд
- ПМАктёр
Пьеррик
Мескам
- ВТАктриса
Виржини
Тевене
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- ПБПродюсер
Паулу
Бранку
- ЖФПродюсер
Жан-Клод
Флёри
- ФКХудожница
Франсуаза
Клевел
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- ХАКомпозитор
Хорхе
Арриагада