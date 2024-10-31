Опасаясь монстра в шкафу, маленький мальчик прячется под одеялом и читает красочный комикс, полный пугающих рассказов. Фильм «Жуть» — хоррор-антология из Аргентины, объединившая в себе истории нескольких режиссеров-визионеров.



Мальчика преследуют кошмары, в которых он видит страшное существо, поселившееся в шкафу комнаты. К счастью, у него есть поддержка отца и захватывающий комикс. Укрывшись под одеялом и уверенный, что там его уже никто не достанет, мальчик читает одну историю за другой, и каждая предстает у него перед глазами. Но чем глубже он погружается в выдуманные сюжеты, чем очевиднее становится, что монстры в реальной жизни — совсем не то, чем казались поначалу.



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