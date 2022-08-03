Мультфильм по японской народной сказке о том, как бедная бабушка спасла раненную птицу и как та превратилась в девушку и помогала старикам. Но счастье их длилось до тех пор, пока не узнал о девушке злой богач… И опять девушка стала журавлем, а старикам осталась их бедная одинокая старость…

