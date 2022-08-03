Журавлиные перья
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Журавлиные перья

Журавлиные перья (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

9.01977, Журавлиные перья
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин6+

О фильме

Мультфильм по японской народной сказке о том, как бедная бабушка спасла раненную птицу и как та превратилась в девушку и помогала старикам. Но счастье их длилось до тех пор, пока не узнал о девушке злой богач… И опять девушка стала журавлем, а старикам осталась их бедная одинокая старость…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.5 IMDb